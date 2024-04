Estas madres palestinas en Gaza dieron a luz el 7 de octubre. Sus bebés solo han conocido la guerra

Rola Saqer alimenta a su bebé Masa Mohammad Zaqout en la casa de sus padres en el vecindario de Zawaida, en el centro de Gaza, el jueves 4 de abril de 2024. Zaqout nació el 7 de octubre, el día que estalló la guerra entre Israel y Hamás. Las madres que dieron a luz ese día temen que sus bebés de seis meses no han conocido más que una guerra brutal caracterizada por la falta de alimento para bebés, condiciones antihigiénicas en los refugios y el impacto de los ataques aéreos. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.