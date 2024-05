España reconoce un Estado palestino mientras se agrava el choque entre Unión Europea e Israel

De derecha a izquierda, el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide; su homólogo español, Jose Manuel Albares, y el irlandés, Micheal Martin, posan para una fotografía tras una conferencia de prensa, en Bruselas, el 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.