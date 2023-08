Escuelas reabren en Maui, una señal temprana de normalidad tras incendios que mataron a 106 personas

Vicente Ruboi camina por un rompeolas el martes 15 de agosto de 2023 en Kihei, Hawai, tras incendios que devastaron la isla de Maui. (AP Foto/Rick Bowmer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Casas consumidas por los incendios recientes, el miércoles 16 de agosto de 2023, en Lahaina, Hawai. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Restos de un incendio se ven el jueves 10 de agosto de 2023 en Lahaina, Hawai. La búsqueda entre los restos del fuego en la isla hawaiana de Mauia reveló un paisaje desolador de viviendas quemadas y comunidades destruidas. (AP Foto/Rick Bowmer, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved