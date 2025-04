Enviados de Irán y EEUU llegan a Omán para conversaciones sobre programa nuclear de Teherán

No es probable que se alcance un acuerdo general de inmediato, pero lo que está en juego en las conversaciones no podría ser mayor para las dos naciones que se acercan al medio siglo de enemistad. Trump ha amenazado repetidamente con lanzar ataques aéreos contra el programa nuclear de la República Islámica si no se llega a un acuerdo. Los funcionarios iraníes advierten cada vez más que podrían fabricar un arma nuclear con su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.