Enfrentamiento en frontera Perú-Chile deja venezolano herido

Un migrante se prepara para lanzar una piedra durante un enfrentamiento con la policía antidisturbios peruana en la frontera peruana con Chile, en Tacna, Perú, el sábado 29 de abril de 2023. Una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú se intensificó desde el jueves cuando cientos de migrantes quedaron varados sin poder cruzar a Perú. (Foto AP/Martín Mejía)