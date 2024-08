Encuentran sustancias químicas en casa de sospechoso de planear ataque a conciertos de Taylor Swift

Una vista exterior del estadio Ernst Happel en Viena el jueves 8 de agosto de 2024. Las autoridades austriacas encontraron productos químicos en la casa de un austriaco de 19 años sospechoso de planear un ataque contra los conciertos de Taylor Swift programados en Viena, según indicó el jueves el responsable de inteligencia de Austria. (AP Foto/Heinz-Peter Bader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.