Encuentran más cuerpos en Indonesia tras unas inundaciones letales

Gente examinando los daños en una zona muy afectada por una inundación repentina en Tanah Datar, Sumatra, Indonesia, el lunes 13 de mayo de 2024. Fuertes lluvias y torrentes de lodo volcánico hicieron que un río se saliera de los márgenes y formara inundaciones repentinas que dejaron muertos y heridos. (AP Foto/Ali Nayaka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.