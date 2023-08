En una planta nucleoeléctrica japonesa, el polémico vertido de agua tratada es sólo el principio

Esta fotografía tomada durante una visita guiada a una instalación de descarga de aguas tratadas para la prensa extranjera muestra a unos trabajadores en la sala de control, en la planta nucleoeléctrica de Fukushima Daiichi, operada por Tokyo Electric Power Company Holdgings, en Okuma, en el noreste de Japón, el domingo 27 de agosto de 2023. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved