En medio de creciente represión, tanques israelíes entran en Cisjordania por primera vez desde 2002

Un hombre espera la liberación de prisioneros palestinos sentado en el suelo mientras utiliza su celular, el domingo 23 de febrero de 2025, tras recibir noticias de que Israel ha retrasado la liberación de cientos de presos palestinos prevista para el sábado, en la ciudad cisjordana de Ramala. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved