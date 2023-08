En antiguo barrio conflictivo de Lisboa, papa dice que la auténtica caridad "ensucia las manos"

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vecinas miran por la ventana de sus casas con la esperanza de ver la llegada del papa Francisco al Centro Paroquial de Serafina en Lisboa, el 4 de agosto de 2023. (AP Foto/Armando Franca)

El habla con representantes de algunas asociaciones de ayuda y beneficencia en la parroquia de Serafina, antes de la celebración el domingo de la 37ma Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, el 4 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia)

“No existe el amor platónico, está en órbita, pero no está en la realidad”, afirmó añadiendo que no podía acudir a Lisboa para la JMJ sin visitar el centro porque ”esto también es juventud, en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente".

Francisco sostiene desde hace tiempo que el verdadero servicio y la caridad deben doler y que no basta con dar una moneda a un mendigo en la calle. Ha defendido la labor caritativa de la Iglesia y ha impulsado los esfuerzos del Vaticano habilitando duchas y proporcionando atención médica a las personas sin hogar de la zona, además de enviar de forma regular camiones con ayuda a Ucrania y a otras zonas afectadas por los conflictos armados o los desastres naturales.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

