Elecciones clave en Venezuela: la jornada se alarga a la espera de los resultados

Los votantes consultan las listas electorales antes de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024 (AP Foto/Matías Delacroix)

Los votantes hacen fila durante las elecciones presidenciales en la Escuela Andrés Bello, el principal centro de votación en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Los votantes hacen fila antes de la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Un funcionario electoral publica información sobre los colegios electorales mientras se retrasa la apertura de las urnas para las elecciones presidenciales en la Escuela Andrés Bello, el principal centro de votación en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Una empleada electoral prepara un centro de votación en Caracas, Venezuela, el viernes 26 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Los votantes esperan para acceder a la Escuela Andrés Bello, el principal centro de votación en Caracas, Venezuela, durante las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Seguidores del presidente Nicolás Maduro durante su cierre de campaña en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El presidente Nicolás Maduro muestra una miniedición de la constitución de Venezuela después de votar en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El candidato presidencial Edmundo González, centro, y la líder opositora María Corina Machado, centro derecha, saludan a sus partidarios durante un mitin de campaña en Maracaibo, Venezuela, el martes 23 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Personal militar espera su turno para votar en las elecciones presidenciales en Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

Las personas hacen fila afuera de un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara)

Los votantes hacen fila en un colegio electoral donde cuelga un cartel de campaña del presidente Nicolás Maduro durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Simpatizantes del gobierno agarran a un partidario de la oposición mientras oficiales de la policía intervienen durante la elección presidencial en Caracas, Venezuela, el sábado 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El presidente Nicolás Maduro muestra su dedo después de votar en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. Maduro busca un tercer mandato. (AP Foto/Fernando Vergara)

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, señala su gorra en una conferencia de prensa mientras se esperan los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara)

El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, muestra su papeleta mientras ejerce su voto en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix)

Una persona emite su voto en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara)

Simpatizantes de la oposición escuchan a la organizadora Deillily Rodriguez mientras se reúnen para ver el conteo de las actas de votación en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández)

Un trabajador electoral durante el conteo tras el cierre de urnas en las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Simpatizantes del presidente, Nicolás Maduro, gritan a seguidores de la oposición fuera de un centro de votación en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)