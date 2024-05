Elecciones catalanas ofrecen un indicador de la fuerza separatista y la reconciliación con España

Un votante deposita su boleta en las elecciones regionales de Cataluña en La Roca del Vallès, al norte de Barcelona, España, el domingo 12 de mayo de 2024. Unos 6 millones de catalanes votaban en unos comicios regionales que pondrían a prueba si Cataluña quiere de vuelta al líder independentista Carles Puigdemont o si la acomodada región ha pasado a centrarse en temas más urgentes. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.