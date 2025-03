El Vaticano difunde foto del papa en el hospital

Fieles participando en el Jubileo llegan a la plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 23 de febrero de 2025, donde tenían previsto asistir a la plegaria del Angelus, que suele pronunciar el papa Francisco, pero el pontífice permanecía ingresado la Policlínica Agostino Gemelli de Roma y estaba en estado crítico. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved