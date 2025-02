El Vaticano cancela más eventos del Año Santo por la hospitalización de Francisco

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Dos monjas, sentadas junto a una estatua de san Juan Pablo II, frente al hospital policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el 17 de febrero de 2025, donde el papa Francisco está hospitalizado debido a una bronquitis. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los próximos eventos jubilares en los que normalmente participaría el pontífice están programados para el fin de semana del 8 y el 9 de marzo y están dedicados a los voluntarios.

Francisco se sometió a la extirpación de parte de un pulmón debido a una infección cuando era joven y es propenso a padecer episodios de bronquitis en invierno. En el pasado ha admitido que es un paciente poco obediente, e incluso sus colaboradores cercanos en el Vaticano dijeron que se excedió incluso después de ser diagnosticado con bronquitis.

Se negó a reducir su apretada agenda e ignoró los consejos médicos de quedarse en lugares cerrados debido al frío invierno romano, e insistió en asistir a una misa jubilar al aire libre para las fuerzas armadas el 9 de febrero aunque ya tenía dificultades para respirar.

El ingreso hospitalario de este año ya lo ha apartado de sus labores más que que una hospitalización por neumonía en 2023.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press