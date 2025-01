El Talibán anuncia la liberación de dos estadounidenses en Afganistán en un canje de prisioneros

Esta foto familiar muestra a Ryan Corbett sosteniendo conejos con su hija Miriam y su hijo Caleb en Kabul, Afganistán, en 2020. (Anna Corbett via AP)

El acuerdo se produjo mientras el presidente saliente Joe Biden, quien supervisó la caótica retirada estadounidense de Afganistán en 2021, entregaba el poder al presidente Donald Trump, que regresa al cargo. Los talibanes elogiaron el intercambio como un paso hacia la “normalización” de las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán, aunque eso probablemente sigue siendo un objetivo lejano ya que la mayoría de los países del mundo aún no reconocen el gobierno de los milicianos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes en Kabul confirmó el intercambio, y dijo que dos ciudadanos estadounidenses no identificados habían sido intercambiados por Khan Mohammed, quien fue condenado a dos cadenas perpetuas en 2008.

La familia de Corbett también elogió a la nación de Qatar, en Oriente Medio, por “su papel vital en facilitar la liberación de Ryan y por sus visitas a Ryan como el Poder Protector de Estados Unidos en Afganistán”. Qatar, un país rico en recursos energéticos que acogió las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes durante años, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tanto CNN como The New York Times citaron a funcionarios estadounidenses anónimos para identificar al segundo estadounidense liberado como William McKenty, aunque no han surgido otros detalles sobre su identidad o qué estaba haciendo en Afganistán.