El sur de Ucrania lidia con inundaciones crecientes tras el derrumbe de la represa

Esta imagen por satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra el poblado inundado de Korsunka, en el sur de Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. (Maxar Technologies via AP) Maxar Technologies

Esta imagen por satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra daños en la represa Kakhovka, en el sur de Ucrania, el martes 6 de junio de 2023. Ucrania acusó el martes 6 de junio a las fuerzas rusas de volar la importante represa y central hidroeléctrica en una zona del sur de Ucrania bajo control de Moscú, lo que amenazaba con inundaciones masivas que podrían desplazar a cientos de personas, y ordenó evacuaciones río abajo. La agencia rusa de noticas Tass citó a un funcionario ruso que dijo que la presa había "colapsado" debido a los daños. (Maxar Technologies via AP) Maxar Technologies