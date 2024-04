El segundo debate presidencial de México mide a Sheinbaum, Gálvez y Máynez en empleo y pobreza

ARCHIVO - La candidata opositora presidencial Xóchitl Gálvez habla ante sus simpatizantes en acto de apertura de su campaña en Irapuato, México, el 1 de marzo de 2024. Con la atención puesta en asuntos prioritarios para los mexicanos como son la inflación, empleo y el combate a la pobreza, los tres aspirantes presidenciales se verán nuevamente las caras el domingo en un segundo debate que se da a 35 días de los comicios generales. (AP Foto/Fernando Llano, archivo) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved