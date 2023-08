El progresista Arévalo se perfila como nuevo presidente de Guatemala

El candidato presidencial Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera saludan durante una conferencia de prensa luego de que los resultados preliminares los mostraran como los vencedores en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula Karin Herrera saludan a sus partidarios desde una ventana después de que los resultados preliminares los mostraran como los vencedores en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los partidarios del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran después de que los resultados preliminares lo mostraran vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los partidarios del candidato presidencial Bernardo Arévalo celebran su esperada victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sandra Torres, candidata presidencial por el partido UNE, muestra su dedo teñido con tinta electoral después de votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Votantes eligen a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una funcionaria electoral muestra la boleta con los candidatos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ciudad de Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santa María Cauque, Guatemala, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved