El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy llega a Berlín

La alfombra roja es colocada en el Palacio de Bellevue en Berlín, el domingo 14 de mayo de 2023 para la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Zelenskyy llegó el domingo a Berlín para reunirse con líderes alemanes y hablar sobre nuevas entregas de armas para ayudar a su país a defenderse de la invasión rusa y reconstruir lo que quedó destruido por más de un año de conflicto devastador. (J'rg Carstensen/dpa via AP)