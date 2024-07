El Partido Laborista británico ha ganado escaños suficientes para tener la mayoría en el Parlamento

El primer ministro británico, Rishi Sunak, mira mientras periodistas le hacen preguntas durante una visita a una escuela primaria de Braishfield dentro de la campaña electoral del Partido Conservador, en Hampshire, Inglaterra, el miércoles 3 de julio de 2024. (Claudia Greco/Pool Foto via AP)

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, y su esposa, Victoria, llegan a un centro electoral para votar el jueves 4 de julio de 2024, en Londres. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, habla después que fue elegido por la circunscripción de Holborn and St Pancras, en Londres,, el viernes 5 de julio de 2024. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Keir Starmer, líder del Partido Laborista, saluda a una multitud de simpatizantes acompañado por su esposa Victoria en la galería de arte Tate Modern, el viernes 5 de julio de 2024, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El líder del partido laborista, Keir Starmer, en el centro, sale tras hablar a sus seguidores durante una visita al West Regwm Farm Events Venue en Whitland, Carmarthenshire, durante la campaña electoral de las elecciones generales, en Gales, el miércoles 3 de julio de 2024. (Stefan Rousseau/PA via AP) live

Keir Starmer, líder del Partido Laborista británico, hace una señal de triunfo a sus simpatizantes después de que fue elegido para la circunscripción electoral de Holborn y St Pancras, el viernes 5 de julio de 2024, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved