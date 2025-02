El papa tuvo un espasmo bronquial y su pronóstico sigue siendo reservado, dice el Vaticano

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En la Ciudad de México, unas pocas docenas de personas se reunieron el jueves por la noche en la catedral para pedir por la recuperación de Francisco.

“Él es como parte de la familia”, afirmó Araceli Gutiérrez, quien atesora el momento en que vio al pontífice durante su viaje al país de casi 100 millones de católicos en 2016. “Por eso se siente esta preocupación por él”.

María Teresa Sánchez, que estaba de visita desde Colombia con su hermana, dijo que siempre se ha sentido cercana a Francisco, el primer papa latinoamericano.

“Eso es como tener un familiar en los altos mandos, con Dios”, agregó.

A pesar de sus mejoras, el calendario de eventos de Francisco estaba siendo modificado: El Vaticano canceló una audiencia del Año Santo programada para el sábado, y quedaba por ver si Francisco se saltaría su bendición del domingo al mediodía por tercera semana consecutiva. Con el Miércoles de Ceniza ahora delegado a un cardenal, los próximos eventos importantes ocurren durante la Semana Santa y la Pascua, que este año cae el 20 de abril.

En años anteriores, cuando Francisco ha luchado contra la bronquitis y la influenza en invierno, limitó su participación en los eventos del Miércoles de Ceniza y la Semana Santa, que requieren que el papa esté al aire libre en el frío dirigiendo los servicios, participando en procesiones y presidiendo oraciones en el solemne período en el que los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.

Más allá de eso, Francisco tiene algunos eventos importantes próximos que presumiblemente esperaría mantener si se encuentra lo suficientemente bien. El 27 de abril, tiene previsto canonizar a Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial y de la era digital. El Vaticano considera al adolescente italiano, que murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años, una inspiración para los jóvenes católicos.

Otra cita importante es la conmemoración del 24 de mayo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el patriarca Bartolomé I, ha invitado a Francisco a unirse a él en Iznik, Turquía, para conmemorar el aniversario, que ha llamado un signo importante de reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa. Antes de enfermarse, Francisco había expresado su esperanza de asistir, aunque el Vaticano no ha confirmado el viaje.

