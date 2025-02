El papa sufrió ataque de tos y su pronóstico sigue siendo reservado, dice el Vaticano

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El parte ofrecido por el Vaticano a primera hora del viernes también sugirió normalidad y rutina, ya que el pontífice argentino, 88 años, continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. “Como en días anteriores, la noche fue tranquila y el papa ahora está descansando”, explicó.

Los doctores afirmaron en su reporte el jueves por la tarde que el estado clínico de Francisco confirmó una mejoría. Estaba alternando el oxígeno suplementario de alto flujo que recibía a través de un tubo nasal con una máscara, lo que indica una mejor función respiratoria. Además, salió de su habitación para ir a su capilla privada cercana para rezar y seguía con la fisioterapia respiratoria y el trabajo, informó el Vaticano.

Por segundo día consecutivo, los médicos evitaron decir que Francisco estaba en estado crítico, sugiriendo que había superado la fase más grave de la infección. Pero ante la complejidad de su infección pulmonar, apuntaron que “se necesitan más días de estabilidad clínica” antes de revisar oficialmente su pronóstico y decir que está fuera de peligro.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli el 14 de febrero, luego del empeoramiento de la bronquitis que padecía.

Ha mostrado mejoras constantes, aunque leves, desde que la crisis respiratoria y los problemas renales del fin de semana pasado hicieron temer por su vida. La evolución disipó las especulaciones sobre una muerte inminente, una renuncia o un cónclave, y dejó claro que el argentino aún está al mando de la Santa Sede.

En la Ciudad de México, unas pocas docenas de personas se reunieron el jueves por la noche en la catedral para pedir por la recuperación de Francisco.

“Él es como parte de la familia”, afirmó Araceli Gutiérrez, quien atesora el momento en que vio al pontífice durante su viaje al país de casi 100 millones de católicos en 2016. “Por eso se siente esta preocupación por él”.

María Teresa Sánchez, que estaba de visita desde Colombia con su hermana, dijo que siempre se ha sentido cercana a Francisco, el primer papa latinoamericano.

“Eso es como tener un familiar en los altos mandos, con Dios”. agregó.

A pesar de su evolución, la agenda del papa a corto plazo ha sufrido cambios: el Vaticano canceló una audiencia del Año Santo prevista para el sábado, y quedaba por ver si se saltará la bendición del domingo al mediodía por tercera semana consecutiva. El Miércoles de Ceniza de la próxima semana da inicio a la Cuaresma, que termina con la Semana Santa y el Domingo de Pascua, que este año es el 20 de abril.

En años anteriores, la bronquitis y la gripe obligaron a Francisco a limitar su participación en los actos del Miércoles de Ceniza y de la Semana Santa, que requieren que esté al aire libre, al frío, oficiando servicios, participando en procesiones y presidiendo oraciones en el solemne período en el que los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.

Más allá de eso, Francisco tiene en el horizonte algunos eventos importantes que podría mantener si se encuentra lo suficientemente bien. Se espera que el 27 de abril canonice a Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial y de la era digital. La Santa Sede considera al adolescente italiano, que murió de leucemia en 2006 a los 15 años, una inspiración para los jóvenes católicos.

Otra cita importante es la conmemoración el 24 de mayo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el patriarca Bartolomé I, ha invitado a Francisco a unirse a él en Iznik, Turquía, para celebrar el aniversario de lo que ha calificado como un signo importante de reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa. Antes de enfermar, Francisco dijo que esperaba ir, aunque el Vaticano no había confirmado el viaje.

La periodista de The Associated Press María Teresa Hernández en la Ciudad de México contribuyó a este despacho.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

