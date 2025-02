El papa se levanta de la cama en el hospital donde se recupera de una neumonía

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua del papa Juan Pablo II, en el exterior del policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el 19 de febrero de 2025, el centro donde el papa Francisco está hospitalizado desde el 14 de febrero. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los médicos afirman que la neumonía en un paciente tan mayor y frágil lo hace particularmente propenso a complicaciones, dada la dificultad para expulsar de forma eficaz el líquido de sus pulmones. Aunque su corazón es fuerte, Francisco no es un anciano especialmente sano. No está activo físicamente —utiliza silla de ruedas debido a problemas en las rodillas—, le extirparon parte de un pulmón cuando era joven y en el pasado ha admitido no ser un paciente muy colaborador.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press