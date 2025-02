El papa se levanta de la cama en el hospital donde se recupera de neumonía

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una estatua del papa Juan Pablo II, en el exterior del policlínico Agostino Gemelli, en Roma, el 19 de febrero de 2025, el centro donde el papa Francisco está hospitalizado desde el 14 de febrero. (AP Foto/Andrew Medichini)

Francisco ya ha confirmado que poco después de ser elegido pontífice escribió una carta de renuncia en caso de que problemas médicos le impidieran llevar a cabo sus deberes. No hay disposición en el derecho canónico sobre qué hacer si un papa queda incapacitado. No hay indicios de que Francisco esté incapacitado de ninguna manera.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el pontífice se despertó el jueves, se levantó de la cama y desayunó en un sillón, y durante los últimos días ha trabajado desde su habitación del hospital con sus asistentes. Los análisis de sangre del miércoles mostraron una “ligera mejoría” en algunos índices de inflamación del pontífice de 88 años, quien ya sufrió un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a las infecciones respiratorias en invierno.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero debido al empeoramiento de un episodio de bronquitis. Los médicos le diagnosticaron el martes neumonía en los dos pulmones, además de una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio, es decir, una combinación de bacterias, virus y otros organismos. Está recibiendo una combinación de antibióticos y cortisona, para lo que los doctores también diagnosticaron como bronquitis asmática.

El arzobispo Giuseppe Satriano de Bari dijo que estaba triste por la enfermedad de Francisco, pero confiado en que se recuperaría, recordando que demostró que los escépticos estaban equivocados cuando completó un agotador viaje de cuatro naciones a Asia en septiembre. “Incluso durante el largo viaje en Asia, los Guardias Suizos y los gendarmes regresaron más cansados que él, y todos temíamos que regresara destrozado”, dijo Satriano. “Pero es un luchador, así que creo que ganará esta batalla”.

