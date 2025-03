El papa recibe a su secretario de Estado; dice compartir sufrimiento de todos los enfermos

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer toma fotos bajo la lluvia en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cardenal Pietro Parolin y su jefe de personal, el arzobispo Edgar Peña Parra, también visitaron al papa el domingo por la mañana, su segunda visita desde la hospitalización de Francisco el 14 de febrero, según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni. No se dieron detalles de lo que se discutió, pero la mera visita sugería que la condición de Francisco se estaba estabilizando.

Los médicos informaron el sábado que Francisco estaba en condición estable, sin mencionar que estuviera en estado crítico, y logró pasar “largos períodos” sin la ventilación mecánica no invasiva que necesitaba para recuperarse después de la crisis respiratoria del viernes .

El papa de 88 años tuvo una “buena respuesta” en sus niveles de intercambio de gases incluso cuando estaba sin la máscara del respirador el sábado y sólo utilizaba oxígeno suplementario de alto flujo, detalló el Vaticano.

No tenía fiebre ni signos de un aumento en los glóbulos blancos, lo que indica que su cuerpo está combatiendo una nueva infección.

El hecho de que Francisco pudiera utilizar tan solo oxígeno de alto flujo durante largos períodos, sin ningún efecto significativo en los niveles de oxígeno en su sangre, era una señal de que su función respiratoria estaba mejorando.

Sin embargo, los médicos fueron cautos y mantuvieron su pronóstico reservado, lo que significa que no estaba fuera de peligro. Francisco está comiendo y bebiendo, continúa con su fisioterapia respiratoria y el sábado pasó 20 minutos en su capilla privada al final del pasillo, informó el Vaticano.

El papa, al que se extirpó parte de un pulmón cuando era joven, padece enfermedad pulmonar crónica y fue admitido en el Gemelli el 14 de febrero después que un episodio de bronquitis se agravara y se convirtiera en una neumonía compleja en ambos pulmones.

La hospitalización de Francisco se produce durante el Año Santo del Vaticano, que atrae a peregrinos de todas partes. Muchos han añadido un destino de peregrinación a sus itinerarios para poder orar por Francisco en el hospital Gemelli, que está a unos 20 minutos en auto del Vaticano, más tiempo en hora punta o en transporte público .

El reverendo Riccardo Fumagalli había acompañado a un grupo de jóvenes de Milán a Roma para el Jubileo y habría asistido a la oración del Angelus de Francisco en la Plaza de San Pedro el domingo si la hubiera ofrecido como de costumbre. En su lugar, fueron al Gemelli.

“Nos pareció bien venir aquí para expresar nuestra cercanía, especialmente de estos adolescentes, para estar cerca del Santo Padre para orar por él, para orar por este momento de enfermedad”, dijo .

El paciente de cáncer Antonino Cacace también llegaba el domingo al Gemelli desde Milán para su propio tratamiento, diciendo que tiene que someterse a una cirugía en los próximos días y contaba con las oraciones de Francisco.

“Me alegra que el papa me esté ayudando”, dijo. “Estoy en el noveno (piso) y él está en el décimo (piso). Espero encontrarme con él y verlo”, dijo.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press