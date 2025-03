El papa parece estar superando un contratiempo en su recuperación de la neumonía

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre camina en el ala del hospital donde está ingresado el papa Francisco, en la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, Italia, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

Volvió a faltar a su bendición semanal del mediodía para evitar incluso una breve aparición pública desde el hospital Gemelli. En su lugar, el Vaticano distribuyó un mensaje escrito por el papa desde su habitación del décimo piso, en el que dio las gracias a sus médicos por sus cuidados y a quienes le han enviado buenos deseos por sus oraciones, y volvió a orar por la paz en Ucrania y en otros lugares.

“Desde aquí, la guerra parece aún más absurda”, dijo Francisco en el mensaje, que redactó en los últimos días. Francisco expresó que estaba viviendo su hospitalización como una experiencia de profunda solidaridad con las personas que están enfermas y sufren en todas partes.

“Siento en mi corazón la ‘bendición’ que se oculta dentro de la fragilidad, porque es precisamente en estos momentos que aprendemos aún más a confiar en el Señor”, señaló el papa en el texto. “Al mismo tiempo, agradezco a Dios por darme la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu el estado de tantas personas enfermas y que sufren”..

El papa argentino, al que se extirpó parte de un pulmón cuando era joven, fue admitido en Gemelli el 14 de febrero después de que una bronquitis empeorara y se convirtiera en una neumonía compleja en ambos pulmones.

El domingo por la noche en el Vaticano, el cardenal Konrad Krajewski presidió la oración del Rosario vespertino en la plaza de San Pedro.

“Recemos juntos con toda la Iglesia por la salud del santo padre Francisco”, dijo Krajewski, quien es el limosnero personal del papa, un trabajo centenario que consiste en repartir limosnas. Francisco ha elevado este trabajo para convertirlo en una extensión de su propia obra benéfica personal.

El cardenal estadounidense Robert Prevost, quien encabeza la poderosa oficina del Vaticano para los obispos, dirigiría la oración del lunes por la noche.

