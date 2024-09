El papa Francisco se dirige a Luxemburgo y Bélgica para visitar a una congregación menguante

Francisco saludó a los periodistas al inicio del vuelo del miércoles pero no recorrió el pasillo para saludarles uno a uno. El vocero del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que la decisión se debía a las logísticas del avión, que tenía un solo pasillo, y a la escasa duración del viaje y que no estaba relacionada con la salud del pontífice.

Bruni dijo que es probable que Francisco quiera ofrecer “una palabra al corazón de Europa, sobre su historia, el papel que quiere jugar en el mundo del futuro”.

Era probable que hablase sobre inmigración, el cambio climático y la paz, durante el viaje de cuatro días organizado principalmente para conmemorar el 600mo aniversario de la fundación de las dos principales universidades católicas belgas.

__

Casert informó desde Bruselas. La investigadora de AP Rhonda Shafner contribuyó desde Nueva York.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento del Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable por su contenido.

FUENTE: Associated Press