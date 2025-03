El papa Francisco permanecía estable y sin ventilación mecánica

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer toma fotos bajo la lluvia en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 1 de marzo de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Utilizó la ventilación el sábado, alternándola con solo oxígeno suplementario, y para el domingo ya no la necesitó.

Los médicos también informaron que no tenía fiebre ni niveles elevados de glóbulos blancos, lo que habría indicado que su cuerpo estaba combatiendo una nueva infección. Los médicos habían dicho que necesitaban de 24 a 48 horas después del episodio de tos del viernes para determinar si había algún impacto negativo en la condición general de Francisco, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven.

El paso del tiempo y los informes positivos del domingo sugirieron que había superado el episodio del viernes con éxito.

La hospitalización de Francisco se produce durante el Año Santo del Vaticano, que atrae a peregrinos de todas partes. Muchos han añadido un destino de peregrinación a sus itinerarios para poder orar por Francisco en el hospital Gemelli, que está a unos 20 minutos del Vaticano en auto.

El reverendo Riccardo Fumagalli acompañó a un grupo de jóvenes de Milán a Roma para el Jubileo y hubiera asistido a la oración del Angelus de Francisco en la Plaza de San Pedro el domingo si la hubiera ofrecido como de costumbre. En su lugar, fueron al Gemelli.

“Nos pareció bien venir aquí para expresar nuestra cercanía, especialmente de estos adolescentes, para estar cerca del Santo Padre para orar por él, para orar por este momento de enfermedad”, dijo.

El paciente de cáncer Antonino Cacace también llegó el domingo al Gemelli desde Milán para su tratamiento, diciendo que tiene que someterse a una cirugía en los próximos días y contaba con las oraciones de Francisco.

“Me alegra que el papa me esté ayudando”, dijo. “Estoy en el noveno (piso) y él está en el décimo. Espero encontrarme con él y verlo”, dijo.

