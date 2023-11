El papa Francisco aparece en una pantalla gigante colocada en la plaza de San Pedro del Vaticano, el domingo 26 de noviembre de 2023 mientras ofrece una bendición a los fieles reunidos en la plaza para la plegaria tradicional del Angelus. El papa Francisco canceló el domingo su aparición semanal en una ventana con vistas a la plaza de San Pedro del Vaticano, al día siguiente de que la Santa Sede dijera que el pontífice sufría un caso leve de gripe. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved