El papa descansa tras un revés en su recuperación: un espasmo bronquial que requiere más ventilación

Una mujer participa en el rezo del rosario por la salud del papa Francisco, guiado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Tres monjas asisten al rezo del rosario por la salud del papa Francisco, guiado por el cardenal Víctor Manuel Fernández, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El cardenal Víctor Manuel Fernández (izquierda), durante el rezo del rosario por la salud del papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El doctor John Coleman, médico de cuidados críticos pulmonares en el Northwestern Medicine en Chicago, señaló que el episodio, tal como lo relató el Vaticano, era alarmante y subrayó la fragilidad de Francisco y que su estado “puede cambiar muy rápidamente”.

“Creo que esto es extremadamente preocupante, dado el hecho de que el papa lleva en el hospital más de dos semanas y continúa teniendo estos problemas respiratorios y ha tenido este episodio de aspiración que requiere niveles de apoyo aún mayores”, dijo a The Associated Press.

“Así que, dada su edad y su estado frágil y su resección pulmonar previa, esto es muy preocupante”, agregó Coleman, quien no está involucrado en el cuidado de Francisco.

William Feldman, un especialista pulmonar en el Hospital Brigham and Women’s en Boston, apuntó que era una buena señal que el papa permaneciera alerta y orientado, pero coincidió en que el episodio suponía “un giro preocupante”.

“A menudo usamos ventilación no invasiva como una forma para tratar de evitar una intubación, o el uso de ventilación mecánica invasiva”, declaró.

Los tipos de ventilación no invasiva incluyen una máquina BiPAP, que ayuda a respirar llevando el aire a los pulmones de los pacientes. Los doctores suelen probar con esta máquina por un tiempo para ver si los niveles de gases en sangre mejoran para que puedan volver a usar solo oxígeno.

Los médicos no manifestaron que el pontífice vuelva a estar en “estado crítico”, una referencia que desapareció de sus partes tres días. Pero indican que, dada la complejidad de su caso, no está fuera de peligro.

El viernes por la noche, el amigo más cercano de Francisco en la burocracia vaticana, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, dirigió la oración diaria en la Plaza de San Pedro por la salud del pontífice.

Junto a otros cardenales abrigados para hacer frente al frío nocturno, Fernández instó a la multitud a rezar no solo por Francisco, sino también por otros, como lo haría el propio papa.

“Ciertamente, está cerca del corazón del Santo Padre que nuestra oración no sea solo por él, sino también por todos aquellos que en este momento dramático y de sufrimiento del mundo, llevan la pesada carga de la guerra, de la enfermedad, de la pobreza”, dijo Fernández, jefe de doctrina del Vaticano.

También el viernes, la Santa Sede publicó un documento firmado por el pontífice el 26 de febrero “desde el Policlínico Gemelli”, una nueva frase oficial que muestra que Francisco trabajaba desde el hospital.

La periodista de The Associated Press Carla K. Johnson en el estado de Washington contribuyó a este despacho.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

