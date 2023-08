El papa anuncia una JMJ en Seúl y pide a los jóvenes que no tengan miedo

El papa Francisco saluda a la multitud durante la Jornada Mundial de la Juventud en el Parque Tejo de Lisboa, el sábado 5 de agosto de 2023. El papa Francisco ultimaba el domingo su visita de cinco días a Portugal con una enorme misa al aire libre para unos 1,5 millones de personas, que acamparon durante la noche en un campo para asistir a la gran final de la Jornada Mundial de la Juventud. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved