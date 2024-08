"El Mayo" Zambada explica en una carta que fue secuestrado y sus contactos con políticos de Sinaloa

No obstante, Zambada sólo menciona haber visto en el lugar a este segundo político, Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado ese mismo día.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya había dicho el viernes que Zambada llegó a Texas “contra su voluntad”, entregado por Guzmán López, en lo que calificó como “una operación entre los cárteles” en la que el gobierno de su país no participó de ninguna manera, aunque Guzmán López sí había barajado en varias ocasiones su entrega con autoridades estadounidenses.

“No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, aseguró Salazar.

FUENTE: Associated Press