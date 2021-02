El lujoso Ferrari de USD 4 millones que presumió el Canelo Álvarez en su Instagram

Tanto en sus historias como en su en las publicaciones de su perfil, el mexicano posó junto al coche deportivo modelo LaFerrari, color Rosso Corsa. De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, fue lanzado por primera vez en el año 2013 y su producción fue limitada. Por esa razón, Álvarez forma parte del grupo de 499 clientes en todo el mundo que poseen el novedoso automóvil.

La marca lo ha catalogado como “El proyecto Ferrari más ambicioso”, pues se trata del primer modelo que incorporó la tecnología híbrida. Dicha tecnología lo convierte en el vehículo de la línea con mayor rendimiento y eficiencia. En suma, el motor V12 y el eléctrico le brindan una potencia de más 960 Caballos de Vapor (CV).

Al igual que el resto de los automóviles, la velocidad es característica del coche adquirido por el mexicano. Con la primera aceleración puede alcanzar los 200 kilómetros por hora (Km/h) en un lapso de 6.9 segundos. De igual forma, puede alcanzar el nivel máximo de 350 Km/h.

El gusto de Saúl Álvarez por los automóviles no es un secreto. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para observar algunos ejemplares de su amplia colección. De hecho, en marzo de 2019, la misma persona que le ayudó para la compra del Ferrari, realizó su labor para que el boxeador mexicana se hiciera de un Bugatti Chiron.

El automóvil color azul y negro también fue presumido en su perfil de Instagram. Cuenta con una potencia aproximada de 1,500 caballos de fuerza, la suficiente para lograr la velocidad máxima de 420 kilómetros por hora. De hecho, es considerado como uno de los vehículos más rápidos del mundo y su valor oscila los 2.5 millones de dólares.

Sin embargo, su colección no se limita a los dos automóviles, pues cuenta con más de dos Lamborghinis, así como Mercedes Benz y hasta carros clásicos. En una publicación de diciembre de 2016, junto a una fotografía donde se observan cinco carros de gama deportiva, escribió “Otra parte de mi, no me gusta presumir pero esto me lo he ganado a base de chingadazos y hay más pero solo eso con todo respeto vamos por más. #teamcanelo feliz año nuevo.

En su más reciente pelea, donde el mexicano se sobrepuso a su rival Callum Smith, aseguró, por lo menos, la ganancia de 20 millones de dólares. Mientras tanto, el británico ganó un acumulado de entre ocho y diez millones.

El próximo 27 de febrero volverá al cuadrilátero. En la que será su primera pelea del año, se enfrentará Avni Yildrim en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El turco, por su parte, no ha sostenido ningún combate oficial en los últimos dos años, aunque buscará revertir la preferencia del mexicano y hacerse del título de Campeón Mundial de la división de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en manos de Álvarez.