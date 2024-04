El líder supremo de Irán reitera su promesa de represalias contra Israel por muerte de generales

El ministro iraní de Exteriores Hossein Amirabdollahian, a la derecha, se marcha tras la inauguración de un nuevo edificio consular iraní en Damasco, Siria, el 8 de abril de 2024. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reiteró el miércoles una promesa de tomar represalias contra Israel por las muertes de generales iraníes en Siria. (AP Foto/Omar Sanadiki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.