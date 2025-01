El líder opositor venezolano Edmundo González se reunirá con Biden en la Casa Blanca

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia sostiene una bandera uruguaya y otra venezolana frente a la residencia gubernamental en Montevideo, Uruguay, el sábado 4 de enero de 2025. González, quien afirma que ganó las elecciones presidenciales de 2024 y es reconocido por algunos países como el presidente electo legítimo, viajó desde su exilio en Madrid a Argentina y Uruguay. (AP Foto/Matilde Campodónico) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved