El invierno más seco en Siria en casi siete décadas causa una grave crisis de agua en Damasco

En la imagen, vista del Ein el-Fijeh, casi seco, en el valle del Barada, Siria, el 8 de mayo de 2025. El manantial es la principal fuente de suministro de agua de Damasco y su sequía ha obligado a muchos residentes en la capital y en los suburbios a depender del agua que reparten los camiones cisterna.