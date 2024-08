El expresidente catalán Carles Puigdemont regresa a España tras casi 7 años prófugo

El líder independentista catalán y expresidente regional Carles Puigdemont se dirige a sus seguidores tras llegar cerca del parlamento catalán para asistir al debate de investidura en Barcelona, España, el jueves 8 de agosto de 2024. Puigdemont, que huyó de España tras organizar un referendo ilegal de independencia en la acomodada región española hace siete años, regresó al país el jueves pese a la orden de detención en su contra. (AP Foto/Joan Mateu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.