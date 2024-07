El ejército ucraniano se retira de posiciones, Rusia está más cerca de tomar una ciudad estratégica

En esta imagen tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el miércoles 3 de julio de 2024, soldados rusos disparan un obús de 152 milímetros «Giatsint-B» desde su posición hacia tropas ucranianas, en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP) Russian Defense Ministry Press Service

El ejército ucraniano se retiró de un vecindario nororiental en la localidad de Nazar Voloshyn, según dijo a The Associated Press el vocero de las fuerzas terrestres de Khortytsia en un mensaje escrito a The Associated Press.