El ejército israelí dice a los palestinos que evacúen partes de Rafah entre expectativas de ataque

Una mujer palestina llora a un bebé de su familia, Hani Qeshta, de siete meses, que murió en un bombardeo israelí contra un edificio residencial con la familia de Qeshta, en la morgue del hospital Al Najjar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Ismael Abu Dayyah) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.