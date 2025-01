El debate de Ecuador pone en escena al presidente Noboa y 15 candidatos: "Que el pasado no vuelva"

Un simpatizante pasa en bicicleta con una figura de tamaño natural del presidente Daniel Noboa, que se postula para la reelección, mientras los residentes esperan su llegada a un acto de campaña antes de las próximas elecciones generales del 9 de febrero, en Cayambe, Ecuador, el sábado 18 de enero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved