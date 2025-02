El conteo al 50% de los votos apunta a una segunda vuelta entre Noboa y González en Ecuador

El presidente Daniel Noboa hace campaña para su reelección en Quito, Ecuador, el jueves 6 de febrero de 2025. Los ecuatorianos acuden a las urnas el 9 de febrero para elegir un nuevo presidente. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El presidente Daniel Noboa, quien aspira a la reelección, levanta su papeleta antes de votar en las elecciones presidenciales en Olón, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, se toma una selfie con sus seguidores durante su campaña en Quito, Ecuador, el domingo 2 de febrero de 2025. Las elecciones están programadas para el 9 de febrero. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Una votante emite su sufragio durante las elecciones presidenciales en Olón, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

Luisa González, candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, levanta su papeleta antes de votar en los comicios presidenciales en Canuto, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Jairo Mendoza)

Un empleado del Consejo Nacional Electoral ayuda a cargar kits electorales en un centro de distribución, en preparación para las elecciones generales del domingo, en Quito, Ecuador, el sábado 8 de febrero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un soldado vigila un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Olón, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/César Muñoz)

Luisa González, candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, saluda después de votar en Canuto, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Jairo Mendoza)

Los votantes marcan las papeletas para sufragar por su candidato de elección durante las elecciones presidenciales en Quito, Ecuador, el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

Un soldado y votantes escuchan el himno nacional en un centro de votación en Quito, Ecuador, mientras se abren las urnas para las elecciones presidenciales el domingo 9 de febrero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)