El conservador Nueva Democracia gana elecciones en Grecia, según encuesta

Marietta, a la izquierda, vota justo después de casarse junto a su nuevo esposo, Konstantinos, a la derecha, en un centro electoral en Atenas, Grecia, el domingo 25 de junio de 2023. Las urnas abrieron en Grecia para las segundas elecciones generales en menos de dos meses, con el partido conservador en el gobierno como gran favorito. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved