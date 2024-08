El actor y galán francés Alain Delon muere a los 88 años

ARCHIVO - El actor francés Alain Delon camina desde el set de su película "Los sicilianos" durante un breve descanso en el rodaje en el centro de Roma, el 27 de marzo de 1969. Alain Delon, el actor francés con reconocimiento internacional que dio vida tanto al villano como al policía y que conquistó corazones en todo el mundo, ha muerto a los 88 años, según dijeron medios franceses el domingo 18 de agosto de 2024. (AP Foto/Jim Pringle, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.