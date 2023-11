Ejército israelí: Rehenes liberados por Hamás han regresado a Israel

Palestinos visitan la playa de Deir al Balah, en la Franja de Gaza, en el segundo día del cese del fuego entre Israel y Hamás, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Marah Bakir (derecha), una expresa palestina liberada por las autoridades israelíes, es recibida por sus parientes en la vivienda familiar en el vecindario de Beit Hanina, en Jerusalén Este, el 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Un vehículo de la Cruz Roja en que viajan israelíes liberados por Hamás se dirige a Egipto por el cruce fronterizo en Rafah, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair)

Un vehículo del servicio penitenciario israelí traslada a presos palestinos liberados por las autoridades desde el penal militar de Ofer, cerca de Jerusalén, el 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Shuruq Dwayat, izquierda, una presa palestina liberada por Israel, es abrazada por familiares a su llegada a su hogar en Sur Bahar, un vecindario del sur de Jerusalén, la madrugada del domingo 26 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean)

Palestinos visitan un mercado al aire libre en el campo de refugiados de Nusseirat, en la Franja de Gaza, el sábado 25 de noviembre de 2023, en el segundo día de un cese del fuego entre Hamás e Israel. (AP Foto/Adel Hana)

Esta imagen sin fechar dada a conocer por el grupo Hostages and Missing Families Forum muestra a Hila Rotem Shoshani, de 12 años. Hila es una de las 13 personas israelíes en ser liberadas por Hamás la noche del 25 de noviembre de 2023, en la segunda ronda de canjes de rehenes que se realizan en el marco del acuerdo de alto el fuego. (Hostages and Missing Families Forum vía AP)

Un soldado israelí descansa cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov)