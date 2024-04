World Central Kitchen dice que ataque israelí mató a 7 de sus trabajadores en Gaza

El cuerpo de una persona con una camiseta de World Central Kitchen se ve en el suelo en el hospital Al Aqsa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el lunes 1 de abril de 2024. Un aparente ataque israelí mató a seis trabajadores internacionales de la organización benéfica World Central Kitchen y a su conductor palestino, según indicó el grupo de ayuda el martes, horas después de llevar un nuevo cargamento de comida por mar al norte de Gaza, una zona aislada y llevada al borde de la hambruna por la ofensiva israelí. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.