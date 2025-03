EEUU y hutíes prometen escalada tras ataques aéreos en Yemen

Foto tomada de video, difundido por la Oficina de Prensa Ansar Allah via el canal de televisión Al Masirah, que muestra a un niño herido en un hospital en hospital en Saada, Yemen, el 15 de marzo del 2025 tras ataques aéreos en el país. (Al Masirah TV via AP) Al Masirah TV

Esta imagen tomada de un video proporcionado por la Armada de EEEUU muestra un avión despegando del USS Harry S. Truman en el mar Rojo antes de ataques aéreos en Saná, Yemen, el sábado 5 de marzo de 2025. (Armada de EEUU via AP)

“No vamos a permitir que estas personas controlen qué barcos pueden pasar y cuáles no. Así que la pregunta es, ¿cuánto tiempo continuará esto? Continuará hasta que ya no tengan la capacidad de hacerlo”, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio a CBS el domingo. Manifestó que estos no son los ataques de represalia aislados que el gobierno de Joe Biden llevó a cabo después de los ataques hutíes.

No se han reportado ataques hutíes desde entonces.

Los ataques aéreos nocturnos fueron uno de los ataques más extensos contra los hutíes desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

El asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, indicó el domingo a ABC que los ataques “en realidad apuntaron a múltiples líderes hutíes y los eliminaron”. No los identificó ni presentó pruebas. Rubio mencionó que algunas instalaciones hutíes habían sido destruidas.

La oficina política de los hutíes ha declarado que los rebeldes responderán a los ataques estadounidenses y “enfrentarán la escalada con escalada”.

El domingo, los hutíes afirmaron haber atacado al grupo de ataque del USS Harry S. Truman con misiles y un dron, pero dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que no detectaron nada. Los funcionarios hablaron a condición de anonimato para poder revelar información sobre operaciones militares.

En un comunicado, el portavoz del secretario general de la ONU Antonio Guterres, pidió “máxima moderación y una cesación de todas las actividades militares”, advirtiendo sobre los “graves riesgos” para la crítica situación humanitaria en Yemen, la nación más pobre del mundo árabe.

Rubio indicó que en los últimos 18 meses, los hutíes habían atacado a la Marina de Estados Unidos “directamente” 174 veces y habían atacado el comercio marítimo 145 veces con “armamento guiado de precisión antibuque”.

Los ataques desataron los combates más serios que la Marina estadounidense había tenido desde la Segunda Guerra Mundial.

El domingo, el jefe de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, el general Hossein Salami, negó que su país estuviera involucrado en los ataques hutíes, afirmando que “no juega ningún papel en la fijación de las políticas nacionales u operativas” de los grupos milicianos con los que está aliado en toda la región, según la televisión estatal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, instó vía X a Estados Unidos a detener sus ataques aéreos y declaró que Washington no puede dictar la política exterior de Irán.

Estados Unidos y otros países han acusado durante mucho tiempo a Irán de proporcionar ayuda militar a los rebeldes. La Marina estadounidense ha confiscado partes de misiles y otras armas de fabricación iraní que, indicó, estaban destinadas a los hutíes.

Estados Unidos, Israel y el Reino Unido habían atacado previamente áreas controladas por los hutíes en Yemen, pero la nueva operación fue realizada únicamente por Estados Unidos. Fue el primer ataque contra los hutíes en el segundo gobierno de Trump.

El grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, que incluye el portaaviones, tres destructores de la Marina y un crucero, se encuentra en el Mar Rojo y formó parte de la misión. El submarino de misiles de crucero USS Georgia también ha estado operando en la región.

Los periodistas de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán, y Tara Copp y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press