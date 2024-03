EEUU promete 100 millones de dólares más para fuerza multinacional a desplegarse en Haití

ARCHIVO - El primer ministro de Haití, Ariel Henry, asiste a un discurso en la Universidad Internacional de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, el 1 de marzo de 2024. El primer ministro viajó a Kenia para impulsar un despliegue respaldado por Naciones Unidas de policías del país africano para combatir a las pandillas en Haití. Henry, que enfrenta peticiones de que renuncie o forme un consejo de transición, no ha podido regresar a su país. (AP Foto/Andrew Kasuku, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved