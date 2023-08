Ecuador va las urnas en un clima de miedo y desaliento

Soldados entregan materiales electorales en un centro de votación en Quito, Ecuador, el sábado 19 de agosto de 2023. Ecuador realiza elecciones anticipadas el domingo para elegir a un nuevo presidente, en medio de rigurosas medidas de seguridad debido a una ola de violencia sin precedentes en la nación andina, que incluyó el asesinato de un candidato presidencial este mes. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved