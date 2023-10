Ecuador inicia jornada para elegir nuevo presidente en medio del periodo más violento de su historia

Soldados registran a un hombre en un control de seguridad antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Durán, Ecuador, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados vigilando boletas electorales en una escuela pública en Durán, Ecuador, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre pasa junto a carteles del candidato a la presidencia Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática, en un puente en Guayaquil, Ecuador, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios de la candidata presidencial Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, asisten a un mitin en Quito, Ecuador, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la presidencia Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional, saluda a sus seguidores en un mitin en Quito, Ecuador, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata a la presidencia Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, habla en un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El candidato a la presidencia Daniel Noboa, de Movimiento Acción Democrática Nacional, en el centro, se ve en un camión para asistir a su acto de cierre de campaña en Santa Elena, Ecuador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La candidata a la presidencia Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, durante un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Soldados registran a un conductor en un control de seguridad antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Durán, Ecuador, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved