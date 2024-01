Ecuador despliega a militares para combatir a bandas criminales; 70 detenidos tras ola de violencia

La policía evacúa a personal del canal TC Televisión después de que un grupo armado y encapuchado irrumpiera en plena transmisión en directo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Soldados patrullan en una plaza frente a la oficina y residencia presidencial, el palacio de Carondelet, en Quito, Ecuador, el miércoles 10 de enero de 2024. El gobierno ha dicho que se han registrado al menos 30 ataques desde que las autoridades anunciaron que el líder de la pandilla Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, desapareció de su celda en una prisión de baja seguridad. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

La seguridad rodea el automóvil del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuando sale de la estación de radio Canela donde dio una entrevista en Quito, Ecuador, el miércoles 10 de enero de 2024. Noboa, quien llegó al poder en noviembre con la promesa de traer la paz al país sudamericano, emitió un decreto diciendo que el país plagado de violencia había entrado en un "conflicto armado interno". (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía hace guardia afuera del palacio municipal cerca de la oficina y residencia presidencial, el palacio de Carondelet, en Quito, Ecuador, el miércoles 10 de enero de 2024. El gobierno ha dicho que se han registrado al menos 30 ataques desde que las autoridades anunciaron que el líder de la pandilla Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito, estaba desaparecido de su celda en una prisión de baja seguridad desde el domingo. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Hombres yacen boca abajo en el suelo detenidos por policías afuera de TC Televisión, luego de que un productor le dijera a la policía que formaban parte de un grupo que irrumpió en su set durante una transmisión en vivo, en Guayaquil, Ecuador, el martes de 9 de enero de 2024. (Foto AP/César Muñoz) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved

Imagen extraída del vídeo emitido por el canal TC Televisión en el que aparece un hombre encapuchado y armado al lado de dos trabajadores del medio en plena retransmisión en vivo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (TC Televisión vía AP)